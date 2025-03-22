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Москвичей предупредили о дождях в конце марта

Около 20% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в последние дни марта
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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве в последние пять дней марта может выпасть около 20% от месячной нормы осадков. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Управление погодой перейдет к циклонам, первый из которых, смещаясь с юго-запада, во вторник закроет небо над столицей плотными облаками и принесет долгожданные дожди», — сообщил он.

По его словам, будет падать атмосферное давление и в столичном регионе может выпасть около 20% от месячной нормы осадков марта.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН ранее заявили, что сильная магнитная буря возможна на Земле в воскресенье, 23 марта. По данным ученых, 21 марта Солнце выбросило большое облако плазмы после вспышки уровня M1.2. Измерения данного выброса показывают самые большие значения в 2025 году. Предполагается, что уровень магнитной бури достигнет класса G3.

Ранее москвичам пообещали снежные «сюрпризы».

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