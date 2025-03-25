В Сирии полностью пропал интернет

Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщает об общенациональном отключении интернета в Сирии. Об этом служба мониторинга сообщила в соцсети Х.

«Оперативные сетевые данные показывают общенациональное отключение интернета по всей Сирии», — говорится в публикации.

NetBlocks также отметило, что были подтверждены сообщения о перебоях в электросвязи, затронувших несколько городов. Причины масштабного сбоя не указаны.

6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, поддерживающими новое сирийское руководство, и подразделениями, лояльными Башару Асаду. Наиболее интенсивные бои разгорелись в городе Джебла, где проживает алавитское население — религиозное меньшинство, к которому относится семья экс-президента.

10 марта власти сообщили о завершении операции в этих регионах и нейтрализации формирований сторонников Асада. По последним данным, с начала конфликта на западе Сирии потери среди вооруженных сил составили 250 человек, среди мирного населения — 900.

Ранее в Сирии сторонники Асада попытались атаковать казарму с военными.