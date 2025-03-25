В Приморье медики спасли мужчину с размозженным черепом после восьми дней комы

В Приморском крае медики спасли мужчину с размозженным черепом. Об этом сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, 41-летний рабочий пострадал в городе Находке, когда на него упала металлоконструкция. Мужчину госпитализировали с гематомой в 100 мл, которая сдавила мозг.

В посте отмечается, что мужчина восемь дней был в коме, пока ему не сделали операцию. Она продолжалась 3,5 часа. Во время хирургического вмешательства рабочий был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В общей сложности врачи боролись за жизнь мужчины 20 дней, сейчас его уже выписали домой.

21 марта хирург Ци Цзинь из Шанхая впервые удаленно прооперировал сердце российского пациента. Операция длилась 1,5 часа, вместе с китайским специалистом непосредственно в операционной были его российские коллеги, которые наблюдали за происходящим и были готовы его заменить. Доктор Ци управлял устройством с помощью компьютерной мыши. Магниты, расположенные по бокам от пациента, двигали катетеры внутри сердца, устраняя источник аритмии. Медики во время операции общались между собой по-английски.

Ранее стоматолог удалил женщине не тот зуб и вставил его обратно без анестезии.