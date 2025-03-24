Стоматолог удалил женщине неправильный зуб и вставил его обратно без анестезии

Китаянка не выжила после того, как врач по ошибке удалил ей здоровый зуб, сообщает SCMP.
По данным газеты, 12 марта 34-летней женщине из провинции Аньхой должны были провести операцию по извлечению зуба мудрости в городской больнице Аньцина. Однако стоматолог по ошибке удалил здоровый зуб, а затем насильно вставили его обратно, использовав проволоку.
Брат пострадавшей говорит, что операция длилась полтора часа и проводилась без анестезии. В результате у пациентки распухло лицо, а она сама стала испытывать невыносимую боль, которая со временем только усилилась.
После чего женщину нашли под окнами больницы без признаков жизни. Предварительно, она упала с крыши медучреждения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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