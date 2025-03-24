Стоматолог удалил женщине неправильный зуб и вставил его обратно без анестезии

В Китае женщина не смогла вынести боль после удаления здорового зуба

Китаянка не выжила после того, как врач по ошибке удалил ей здоровый зуб, сообщает SCMP.

По данным газеты, 12 марта 34-летней женщине из провинции Аньхой должны были провести операцию по извлечению зуба мудрости в городской больнице Аньцина. Однако стоматолог по ошибке удалил здоровый зуб, а затем насильно вставили его обратно, использовав проволоку.

Брат пострадавшей говорит, что операция длилась полтора часа и проводилась без анестезии. В результате у пациентки распухло лицо, а она сама стала испытывать невыносимую боль, которая со временем только усилилась.

После чего женщину нашли под окнами больницы без признаков жизни. Предварительно, она упала с крыши медучреждения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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