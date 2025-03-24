Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стоматолог удалил женщине неправильный зуб и вставил его обратно без анестезии

В Китае женщина не смогла вынести боль после удаления здорового зуба
close
Douyin

Китаянка не выжила после того, как врач по ошибке удалил ей здоровый зуб, сообщает SCMP.

По данным газеты, 12 марта 34-летней женщине из провинции Аньхой должны были провести операцию по извлечению зуба мудрости в городской больнице Аньцина. Однако стоматолог по ошибке удалил здоровый зуб, а затем насильно вставили его обратно, использовав проволоку.

Брат пострадавшей говорит, что операция длилась полтора часа и проводилась без анестезии. В результате у пациентки распухло лицо, а она сама стала испытывать невыносимую боль, которая со временем только усилилась.

После чего женщину нашли под окнами больницы без признаков жизни. Предварительно, она упала с крыши медучреждения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее российские врачи отказались проводить роженице кесарево сечение и удалили ей матку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами