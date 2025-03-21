Китайский хирург впервые удаленно прооперировал сердце российского пациента

Хирург Ци Цзинь из Шанхая впервые по видеосвязи устранил аритмию российскому пациенту. Об этом рассказал ТАСС заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Мешалкина Александр Романов.

По его словам, врач провел операцию с помощью единственной в России роботизированной системы «Стереотаксис», благодаря которой можно оперировать сердце при помощи сверхмощных магнитов. Сам пациент находится в Новосибирске. Хирургу передали управление роботизированной системой.

Операция длилась 1,5 часа, вместе с китайским специалистом непосредственно в операционной были его российские коллеги, которые наблюдали за операцией и были готовы его заменить. Доктор Цзинь управлял устройством с помощью компьютерной мыши. Магниты, расположенные по бокам от пациента, двигали катетеры внутри сердца, устраняя источник аритмии.

Медики во время операции общались между собой по-английски. За ней также наблюдали участники II Сибирского саммита по лечению фибрилляции предсердий из восьми стран.

Первый хирургический телемост между Россией и Китаем провели еще в 2023 году. Тогда новосибирский хирург Александр Романов провел операцию пациенту из Шанхая.

Ранее в России врачи провели уникальную операцию ребенку с редким заболеванием сердца.