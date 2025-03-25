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В Госдуме предложили улучшить соцкарту для пенсионеров

Депутат Миронов призвал ввести Единую соцкарту для пенсионеров по всей России
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Depositphotos

В России необходимо ввести Единую социальную карту для пенсионеров. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов.

По его словам, россияне трудятся на благо всей страны, а не на отдельный субъект государства. Пенсионеры не должны чувствовать себя обделенными, только потому что пересекли административную границу, считает Миронов.

Он подчеркнул, что в России существует единое пенсионное законодательство, но несправедливо, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова направила обращение министру труда России Антону Котякову с предложением выпустить карту «Серебряный возраст», которую смогли бы получить все граждане России вне зависимости от места регистрации, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Лантратова отметила, что карта «Серебряный возраст» получила успешную реализацию в Санкт-Петербурге: горожане оформили 100 тыс. таких карт, и она стала частью программы заботы о старшем поколении.

Ранее стало известно, что в России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки.

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