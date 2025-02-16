Россиянка порезала палец сотруднице авиакомпании из-за нежелания оплачивать багаж

В Калининграде пассажирка порезала палец сотруднице авиакомпании из-за нежелания оплачивать багаж. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел, когда женщина планировала вылетать из Калининграда в Москву. Сотрудница авиакомпании на стойке регистрации заметила, что чемодан пассажирки не помещается в калибратор.

Женщине предложили сдать вещи в багаж, но та заверила, что переложит их в пакет и возьмет в салон самолета. Однако пассажирка этого не сделала и ее остановили, когда та пыталась проследовать на рейс с неподходящим по размеру чемоданом. Ей предложили оплатить штраф в размере 3,5 тысячи рублей, но та стала кричать на сотрудницу авиакомпании и нецензурно выражаться.

После этого пассажирке сообщили, что на место вызовут полицию. Тогда женщина набросилась на представительницу авиакомпании и вырывала у нее из рук рулетку для замера — в процессе она порезала сотруднице палец. Затем дебоширка спешно проследовала в самолет, воспользовавшись моментом, когда пострадавшей обрабатывали рану. Чемодан, ставший причиной скандала, она отдала знакомой.

Пассажирку не стали возвращать из самолета, чтобы не задерживать его. Пострадавшая сотрудница авиакомпании написала заявление в полицию.

Ранее пассажир устроил дебош на борту самолета из-за запрета садиться около окна.