Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пропавшая в Дагестане спортсменка объявлена в розыск по линии Интерпола

Пропавшую в Дагестане спортсменку Цомартову объявили в розыск Интерпола
close
Телеграм-канал «SHOT»

Пропавшую в Дагестане спортсменку Анну Цомартову объявили в международный розыск по линии Интерпола. Об этом РИА Новости сообщила мать девушки Диана Цомартова.

Она назвала объявление в розыск по линии Интерпола редким случаем для России. Следователю удалось добиться этого. Сделанная в Дубае фотография похожей на Анну девушки хоть и не дает однозначного определения, но имеет типажное свойство. Этот факт послужил в том числе причиной для международного розыска Цомартовой. Кроме того, причиной для розыска Интерпола послужило то, что Анна пропала на море. Не исключено, что она могла быть похищена по морю.

Диана Цомартова подчеркнула, что считает объявление дочери в международный розыск масштабным шагом, который дает большую надежду.

21-летняя студентка юридического вуза Ростова-на-Дону Анна Цомартова пропала 10 февраля 2024 года. Она приехала из Ростова-на-Дону в Каспийск на соревнования по тайскому боксу, но проиграла их. СМИ сообщали, что девушка сильно расстроилась и ушла из спорткомплекса, оставив там мобильный телефон.

Ранее правозащитники опровергли информацию об обнаружении пропавшей в Дагестане спортсменки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами