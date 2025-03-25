Пропавшая в Дагестане спортсменка объявлена в розыск по линии Интерпола

Пропавшую в Дагестане спортсменку Анну Цомартову объявили в международный розыск по линии Интерпола. Об этом РИА Новости сообщила мать девушки Диана Цомартова.

Она назвала объявление в розыск по линии Интерпола редким случаем для России. Следователю удалось добиться этого. Сделанная в Дубае фотография похожей на Анну девушки хоть и не дает однозначного определения, но имеет типажное свойство. Этот факт послужил в том числе причиной для международного розыска Цомартовой. Кроме того, причиной для розыска Интерпола послужило то, что Анна пропала на море. Не исключено, что она могла быть похищена по морю.

Диана Цомартова подчеркнула, что считает объявление дочери в международный розыск масштабным шагом, который дает большую надежду.

21-летняя студентка юридического вуза Ростова-на-Дону Анна Цомартова пропала 10 февраля 2024 года. Она приехала из Ростова-на-Дону в Каспийск на соревнования по тайскому боксу, но проиграла их. СМИ сообщали, что девушка сильно расстроилась и ушла из спорткомплекса, оставив там мобильный телефон.

Ранее правозащитники опровергли информацию об обнаружении пропавшей в Дагестане спортсменки.