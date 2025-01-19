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Правозащитники опровергли информацию об обнаружении пропавшей в Дагестане спортсменки

В СК SOS опровергли информацию об обнаружении пропавшей спортсменки Цомартовой
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Телеграм-канал «SHOT»

Правозащитники Кризисной группы СК SOS (признана иностранным агентом в РФ) в Telegram-канале опровергли информацию об обнаружении пропавшей в Дагестане спортсменки Анны Цомартовой.

Ранее портал 161.ru писал о том, что девушка якобы вышла на связь с правозащитной организацией спустя почти год после исчезновения. Утверждалось, что администратор Telegram-канала «Анна Цомартова» якобы случайно узнала об этом.

«Анна Цомартова никогда не обращалась в Кризисную группу СК SOS и никогда не была нашей подзащитной. Нам ничего неизвестно о местоположении девушки или ее судьбе. Никто из координаторов или сотрудников СК SOS не общался с родственниками Цомартовой или представителем Telegram-канала», — говорится в сообщении правозащитников.

Они утверждают, что мошенники пытаются заработать деньги на пропавшей спортсменке, используя СК SOS.

В организации добавили, что журналисты 161.ru и представители Telegram-канала Цомартовых не обращались за уточнениями или верификацией к Кризисной группе СК SOS.

21-летняя студентка юридического вуза Ростова-на-Дону Анна Цомартова пропала 10 февраля 2024 года. Она приехала из Ростова-на-Дону в Каспийск на соревнования по тайскому боксу, но проиграла их. СМИ сообщали, что девушка сильно расстроилась и ушла из спорткомплекса, оставив там мобильный телефон.

В январе депутат Госдумы обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову по делу пропавшей спортсменки и попросил проверить расследование дела об ее исчезновении.

Ранее знакомые рассказали о характере Цомартовой.

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