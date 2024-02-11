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Молодая спортсменка пропала в Дагестане после поражения на соревнованиях

В Дагестане ищут 22-летнюю девушку, попавшую на камеру у берега Каспийского моря

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Телеграм-канал «Baza»

В Дагестане молодая спортсменка перестала отвечать на звонки родных после поражения на соревнованиях и пропала. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

22-летняя студентка юридического вуза Анна Цомартова приехала из Ростова-на-Дону в Каспийск на соревнования по тайскому боксу. Для девушки они завершились неудачно — она проиграла первый бой за последние 10 лет карьеры. Она сильно расстроилась и ушла из дома, оставив там мобильный телефон.

Теперь близкие опасаются за жизнь девушки. По их словам, ранее ничего подобного не случалось. Анна никогда не исчезала без предупреждения и всегда оставалась на связи. Ее местонахождение сейчас устанавливают полицейские. Как уточняется, в последний раз она попала на камеры видеонаблюдения, когда гуляла по берегу Каспийского моря.

По данным Telegram-канала Mash Gor, во время прогулки девушку якобы заметили несколько человек. Некоторые из них утверждают, что она села в какой-то автомобиль. Другие говорят, что видели, как спортсменка стояла по пояс в воде.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржец, которого близкие искали пять дней, потерял память после поездки в такси.

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