Молодая спортсменка пропала в Дагестане после поражения на соревнованиях

В Дагестане молодая спортсменка перестала отвечать на звонки родных после поражения на соревнованиях и пропала. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

22-летняя студентка юридического вуза Анна Цомартова приехала из Ростова-на-Дону в Каспийск на соревнования по тайскому боксу. Для девушки они завершились неудачно — она проиграла первый бой за последние 10 лет карьеры. Она сильно расстроилась и ушла из дома, оставив там мобильный телефон.

Теперь близкие опасаются за жизнь девушки. По их словам, ранее ничего подобного не случалось. Анна никогда не исчезала без предупреждения и всегда оставалась на связи. Ее местонахождение сейчас устанавливают полицейские. Как уточняется, в последний раз она попала на камеры видеонаблюдения, когда гуляла по берегу Каспийского моря.

По данным Telegram-канала Mash Gor, во время прогулки девушку якобы заметили несколько человек. Некоторые из них утверждают, что она села в какой-то автомобиль. Другие говорят, что видели, как спортсменка стояла по пояс в воде.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржец, которого близкие искали пять дней, потерял память после поездки в такси.