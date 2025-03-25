В Санкт-Петербурге у курьеров начали изымать личные транспортные средства

ГАИ начала изымать электровелосипеды у курьеров в Петербурге

Госавтоинспекция Санкт-Петербурга (ГАИ) начала проводить рейды по проверке документов у курьеров, использующих электровелосипеды. Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе сервисов доставки Яндекса рассказали, что у сотрудников изымают личные транспортные средства курьеров.

По данным «Фонтанки», один из первых рейдов прошел на Гороховой улице, в результате которого было изъято не менее 10 электровелосипедов, составлен один протокол в отношении курьера за управление мотоциклом или мопедом без мотошлема или в незастегнутом мотошлеме.

До этого сообщалось, что в Москве курьер оказался на дереве из-за случайно захлопнувшейся двери.

Инцидент произошел на Хохловском переулке. По данным Telegram-канала, мужчина приехал с заказом по адресу, но в какой-то момент дверь здания захлопнулась, и он оказался заперт внутри.

Чтобы не терять время, курьер выбрался на крышу, перелез на ветку дерева, но с нее спуститься самостоятельно не смог. Заметившие доставщика сотрудники Росгвардии вызвали спасателей. Они помогли мужчине спуститься на землю.

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