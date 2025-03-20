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В России рассказали о специалистах с самыми высокими зарплатами

Доцент Балынин: самые высокие зарплаты в России будут у айтишников и сварщиков
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Depositphotos

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что в текущем году самые высокие заработные платы в России будут у IT-специалистов, сварщиков и инженеров. Его слова приводит «АиФ».

Он отметил, что это связано с высоким спросом на данные категории работников. Также, по словам Балынина, на большие оклады есть шансы у токарей и операторов сельскохозяйственной техники. По его словам, работодатели готовы предложить опытным специалистам в этих сферах зарплаты в 250-300 тысяч рублей.

Зарплаты у курьеров в Москве в марте 2025 года оказались на 19% выше, чем у квалифицированных специалистов с высшим образованием. Об этом сообщили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob в исследовании «Индекс курьера». По данным аналитиков, медианная зарплата курьеров в марте составила 130 тысяч рублей. В свою очередь, людям с высшим образованием предлагают около 105 тысяч рублей. При этом эксперты полагают, что спрос на курьеров еще не достиг пика, следовательно, их зарплаты будут продолжать расти.

Ранее сообщалось, что россияне готовы потерять в зарплате ради работы рядом с домом.

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