В Петербурге предложили ограничить движение курьеров на электровелосипедах

В Петербурге хотят запретить курьерам ездить по тротуарам на электровелосипедах

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали проект обращения к министру транспорта России, в соответствии с которым предлагается ввести ряд ограничений для движения курьеров на электровелосипедах, в том числе по тротуарам. Об этом заявил спикер городского парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что данный вопрос уже обсуждался на заседании парламентской комиссии по транспорту.

По словам Бельского, был разработан проект обращения к министру транспорта России Роману Старовойту, который призван дополнить ПДД в части использования электровелосипедов.

Он добавил, что заксобранию еще предстоит рассмотреть эту инициативу.

До этого сообщалось, что московская полиция с начала года выписала четыре тысячи штрафов курьерам служб доставки, которые передвигаются по столице на электровелосипедах.

В дептрансе Москвы заявили, что контролируют все поездки курьеров по камерам, передавая данные о нарушителях в сервисы доставки. С 1 мая, напомнили в департаменте, доставщикам будет запрещено разгоняться быстрее 25 км/ч.

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