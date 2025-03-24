СК возбудил дело после гибели российских журналистов

Следственный комитет (СК) возбудил дело по факту гибели журналистов мультимедийного информационного центра (МИЦ) «Известия» и телеканала «Звезда». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статьям об убийстве и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов, а также умышленном повреждении имущества (ст. 105, 144 и 167 УК РФ).

В сообщении ведомства уточняется, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка Михайловка Луганской народной республики, по предварительным данным, погибли журналист МИЦ «Известия», сотрудники съемочной группы телеканала «Звезда», а также иные гражданские лица. По данным СК, в числе пострадавших есть несовершеннолетний.

24 марта газета «Известия» сообщала о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Журналист после прибытия на фронт начал освещать события на Купянском направлении в Харьковской области. В этот же день стало известно, что в зоне СВО погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Ранее Хинштейн сообщил о ранении корреспондента ТАСС.