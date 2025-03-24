В зоне СВО погибли оператор и водитель съемочной группы телеканала «Звезда»

В зоне специальной военной операции (СВО) погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что на тех же съемках находился военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, который также погиб.

В официальном Telegram-канале «Известий» сообщалось, что Федорчак погиб в результате артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Луганской народной республики (ЛНР). Александру Федорчаку было 28 лет. На его странице в соцсети «ВКонтакте» указано, что с 2022 по 2023 год он работал спецкором на телеканале «Звезда», а до этого четыре года занимал должность редактора на «Крым 24». В «Известиях» Федорчак работал с 2024 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство станет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО.

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