Мосгорсуд рассмотрит жалобу историка Эйдельман

В Московский городской суд поступила жалоба историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) на штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зарегистрирована жалоба по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ», — говорится в регистрационной карточке.

Точная дата заседания на данный момент не назначена.

В конце декабря 2024 года Эйдельман была оштрафована на 45 тысяч рублей за неисполнение закона об иноагентах.

А в июне против нее возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Заслуженная учительница РФ опубликовала на своем YouTube-канале несколько видео, после чего в ее отношении началась проверка. По этой статье живущей в Португалии Эйдельман грозит до пяти лет лишения свободы. Однако адвокат Александр Бенхин выразил мнение, что таким сроком дело не ограничится. В беседе с RTVI историк заявила, что возбуждение уголовного дела ей неприятно. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа причина признания историка Эйдельман иноагентом.