Троих рыбаков унесло на льдине в Ленобласти

Троих рыбаков унесло на льдине на озере в Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 24 марта возле деревни Щелейки Подпорожского района. Льдина с тремя рыбаками откололась на Онежском озере, и мужчин унесло от берега.

На данный момент льдина с рыбаками находится на расстоянии около 17-18 километров от деревни и движется на юго-восток. На место уже направились сотрудники экстренных служб.

До этого в Ярославской области сотрудники МЧС спасли 26 рыбаков, застрявших на отколовшейся ‎возле деревни Свингино льдине. Их унесло на 25 метров от берега. В спасательной операции принимали участие 17 сотрудников экстренных служб, а также для спасения мужчин привлекли семь единиц техники.

Ранее в Приморье спасли истощенного детеныша нерпы, дрейфовавшего на льдине.