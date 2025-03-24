Житель Калининграда получил 8 лет колонии за взятку сотруднику ФСБ

В Калининграде мужчина получил 8 лет за взятку сотруднику ФСБ в 6 млн рублей

В Калининграде мужчина получил 8 лет лишения свободы за дачу взятки в размере более 6 млн рублей сотруднику Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщает областной суд в официальном Telegram-канале.

Как установил суд осенью прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Калининградской области, фигурант был уличен в противоправной деятельности. Тогда он передал сотруднику регионального УФСБ России взятку долларами и криптовалютой в сумме более 6 миллионов рублей — работник ведомства деньги не взял.

Помимо заключения, калининградца приговорили к штрафу в размере взятки. Уточняется, что срок фигурант будет отбывать в колонии строгого режима. Известно, что подсудимый признал свою вину полностью. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья его и близких родственников.

24 марта сообщалось, что главу военкомата в Оренбурге приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в 1,5 млн рублей из-за взяток. После освобождения мужчине будет запрещено занимать некоторые должности на государственной службе в течение 4,5 года.

По данным суда, речь идет о четырех эпизодах получения денежных средства за содействие в освобождении мужчин от призыва на военную службу, а также о случае передачи им взятки врачу-кардиологу за внесение ложных сведений в медицинские документы призывников.

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