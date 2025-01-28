Пожилая петербурженка подожгла машину у военкомата и получила срок 10 лет

В Петербурге суд вынес приговор 76-летней пенсионерке, которая бросила коктейль Молотова в военкомат. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, к поджогу женщину подтолкнули мошенники, с ними она общалась полтора месяца. Аферисты представлялись правоохранителями и заявляли, что кто-то якобы пришел в банк и предъявил фальшивую доверенность.

За время общения с пострадавшей злоумышленники убедили ее перевести на продиктованные счета более полумиллиона рублей. Позже ей сказали бросить бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в комиссариат. Пенсионерка попала в автомобиль, сама не пострадала.

Суд признал женщину виновной в совершении террористического акта и приговорил к десяти годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.

До этого на Кубани двоих россиян осудили за поджог военкомата. Один из мужчин приготовил бутылку с зажигательной смесью, второй — отправился с ней в Горячий Ключ и бросил в здание. Первого приговорили к 12 годам лишения свободы, его товарища осудили на 13 лет.

Ранее на Урале подростки подожгли релейные шкафы за вознаграждение.