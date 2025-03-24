Из иностранного танкера Koala в порту Усть-Луга откачали 130 тысяч тонн мазута

Перовую партию мазута в 130 тысяч тонн откачали из иностранного танкера Koala в порту Усть-Луга. Об этом сообщает Росморречфлот в официальном Telegram-канале.

«‎Для перекачки мазут нагрели до пластичного состояния. Судовые системы обеспечивают его среднюю температуру до +31°C. Работы проводят специалисты Балтийского филиала Морспасслужбы совместно с подрядными организациями», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перед этим была откачена забортная вода и полностью осушены затопленные судовые помещения. Кроме того, специалисты запустили оба паровых котла судна и судовую линию подачи пара в систему разогрева груза всех танков.

Танкер «Коала» под флагом Антигуа и Барбуды находился в морском порту в Усть-Луге в Ленинградской области. Экипаж судна состоял из 24 человек: четверых россиян, восьми граждан Грузии и 12 индонезийцев.

Около 2:00 мск 9 февраля на танкер погрузили примерно 130 тыс. тонн мазута. «Коала» готовилась к отплытию, когда в машинном отделении произошли три мощных взрыва. Членам экипажа удалось эвакуироваться, однако машинное отделение начало заполняться водой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в итальянской порту Савона произошло два взрыва на борту мальтийского танкера.