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Стало известно, сколько россиян живут в арендованном жилье

В редакции КП выяснили, что 84% опрошенных россиян живут в своем жилье
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Depositphotos

Согласно опросу kp.ru, 84% россиян проживают в доме или квартире, которые принадлежат им или членам их семей. В исследовании приняли участие 5,5 тысячи человек.

Выяснилось, что одни живут вместе с родителями или взрослыми детьми, другие — в квартире, которая принадлежит родне, третьи — на собственной жилплощади, взятой в ипотеку либо доставшейся по наследству. Часть респондентов заявили, что отдельного жилья у них нет, но снимать квартиру они не хотят, поэтому проживают в коммуналке.

«Я сам построил дом двухэтажный за год. А то квартира всего 30-40 кв. м. сейчас стоит под 9 миллионов», — поделился один из участников опроса.

При этом 13% опрошенных снимают жилье, поскольку не могут или не хотят жить с родственниками.

Директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова до этого рассказала, что стоимость аренды жилья в Москве будет временно «заморожена» до июня-июля 2025 года.

По ее словам, во второй половине лета спрос на квартиры в столице традиционно начнет расти в преддверии осеннего сезона, что приведет к повышению ставок аренды. Кроме того, на подорожание съема повлияет повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), которое произойдет с 1 июля.

Ранее риелтор назвала способы, которые помогут сэкономить на аренде жилья.

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