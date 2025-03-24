Риелтор назвала способы, которые помогут сэкономить на аренде жилья

Аренда квартиры на первом этаже многоквартирного дома поможет россиянам сэкономить, потому что цены на нее обычно ниже, чем на более высоких этажах. Об этом kp.ru рассказала эксперт по жилой недвижимости, риелтор Мария Кудреватых.

«Если бюджет ограничен, рассмотрите возможность аренды в более удаленных районах, где цены ниже. Либо в более старом жилом фонде — аренда квартиры в новостройках, как правило, стоит дороже», — продолжила эксперт.

Кроме того, она советует искать съемную квартиру в «несезон» — в начале января, на майских праздниках или в первой половине лета. В целях экономии можно арендовать жилье в складчину. Лучше отдавать предпочтение вариантам с мебелью и техникой, потому что самостоятельное обустройство квартиры будет стоить дороже, заключила Кудреватых.

Риелтор, руководитель бутика элитной недвижимости Alpha Star Properties Елена Юргенева до этого говорила, что на аренду квартиры низкой и средней ценовой категории можно выбить скидку до 10% от первоначальной стоимости, а на более дорогую — до 20%. По ее словам, перед тем, как начать разговор с арендодателем о скидке, важно изучить предложения и понять, насколько цена на квартиру в данном районе и данного формата соответствует средней по рынку.

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