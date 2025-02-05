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Министр здравоохранения Белгородской области Иконников ушел медиком на СВО

В Белгородской области глава минздрава ушел помогать бойцам на СВО
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Андрей Иконников/VK

В Белгородской области глава министерства здравоохранения региона Андрей Иконников вступил в добровольческий отряд «БАРС-Белгород», чтобы организовать работу медслужбы на СВО. Об этом руководитель ведомства сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«‎Среди основных задач — организовать качественную работу медицинской службы. Наши бойцы должны получать доступную плановую помощь, увидеть, как устроен процесс, и улучшить его можно, только находясь внутри»‎, — говорится в публикации.

Иконников отметил, что по мере возможности будет выходить на связь и рассказывать о происходящем. В качестве временно исполняющего обязанности руководителя он оставил своего заместителя Людмилу Крылову.

В конце прошлого года бывший начальник управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев сознался в получении взяток и ушел в зону проведения спецоперации. Малышев являлся одним из сорока обвиняемых по уголовному делу о выдаче за взятки разрешений на строительство, в том числе и в исторических Горках Ленинских. Малышев попросил отправить его в зону СВО на этапе рассмотрения уголовного дела. После того, как суд удовлетворил соответствующее ходатайство, бывший чиновник заключил контракт с Минобороны.

Ранее боец СВО записал видео с автоматом в руках и заявил о правовом беспределе.

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