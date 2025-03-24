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Суд продлил меру пресечения бизнес-партнеру блогера Лерчек

Суд в Москве продлил домашний арест бизнес-партнеру блогера Лерчек Вишняку

Суд продлил домашний арест обвиняемому по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бизнес-партнеру Роману Вишняку. Об этом сообщает в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Троицкий районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении Вишняка на два месяца.

24 марта также сообщалось, что суд продлил домашний арест самой Лерчек и ее бывшему супругу — блогеру Артему Чекалину.

4 октября 2024 года суд отправил Лерчек и ее бывшего мужа под домашний арест на фоне обвинений в совершении ими валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Третьим фигурантом дела стал их бизнес-партнер Роман Вишняк.

Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

Ранее суд в Екатеринбурге продлил арест местному блогеру.

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