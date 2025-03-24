Суд продлил домашний арест бывшему мужу Лерчек

В Москве суд продлил меру пресечения бывшему супругу блогерши Валерии Чекалиной — блогеру Артему Чекалину. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Троицкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Артема Чекалина на два месяца.

4 октября 2024 года суд отправил Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина под домашний арест на фоне обвинений в совершении ими валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Третьим фигурантом дела стал их бизнес-партнер Роман Вишняк. В январе 2025 года суд продлил Чекалиным домашний арест до 26 марта.

Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

В середине марта Лерчек также оставили под домашним арестом.

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