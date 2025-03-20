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Суд в Екатеринбурге продлил арест местному блогеру

Суд в Екатеринбурге продлил арест до 19 апреля блогеру Анисимову
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Shutterstock

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест до 19 апреля текущего года блогеру Евгению Анисимову, который обвиняется в распространении экстремистских материалов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Срок содержания под стражей продлен до 19 апреля», — говорится в сообщении.

Анисимов был задержан 6 февраля в Екатеринбурге. Анисимов обвиняется в распространении экстремистских материалов на ресурсах своего проекта «Прекрасная Россия».

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, и его семью вызвали на допрос в МВД. Бурима, его мать Наталью и брата Сергея подозревают в неуплате налогов и легализации денежных средств на полмиллиарда рублей. 27 декабря родственники блогера получили документы о вызове на допрос. По данным издания, мать и брат стримера приобрели несколько люксовых машин за криптовалюту и записали их на друзей Андрея.

Ранее сообщалось, что защита не будет обжаловать решение об аресте блогера Митрошиной.

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