Суд в Екатеринбурге продлил арест местному блогеру

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест до 19 апреля текущего года блогеру Евгению Анисимову, который обвиняется в распространении экстремистских материалов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Срок содержания под стражей продлен до 19 апреля», — говорится в сообщении.

Анисимов был задержан 6 февраля в Екатеринбурге. Анисимов обвиняется в распространении экстремистских материалов на ресурсах своего проекта «Прекрасная Россия».

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, и его семью вызвали на допрос в МВД. Бурима, его мать Наталью и брата Сергея подозревают в неуплате налогов и легализации денежных средств на полмиллиарда рублей. 27 декабря родственники блогера получили документы о вызове на допрос. По данным издания, мать и брат стримера приобрели несколько люксовых машин за криптовалюту и записали их на друзей Андрея.

Ранее сообщалось, что защита не будет обжаловать решение об аресте блогера Митрошиной.