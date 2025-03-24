Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Гааге заявили о беспокойстве из-за возможного отключения света на саммите НАТО

Telegraaf: в Гааге обеспокоены возможными отключениями света на саммите НАТО
close
Global Look Press

Политики в Гааге обеспокоены возможным отключением электричества на саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня. Об этом сообщила газета Telegraaf со ссылкой на гаагское отделение Народной партии за свободу и демократию (VVD).

Авторы отметили, что беспокойство связано с недавним масштабным отключением электроэнергии в Гааге. В результате произошедшего 45 тысяч домохозяйств остались без света. Также в городе было парализовано движение трамваев, а светофоры прекратили работать. Помимо этого, у некоторых горожан вышли из строя средства связи.

«Вызывает беспокойство тот факт, что при первом отключении электроэнергии все средства связи выходят из строя. Это нехороший знак для устойчивости Гааги, если что-то действительно пойдет не так», — сказал председатель фракции VVD Лотте ван Бастен Батенбург.

21 марта аэропорт Хитроу остался без электричества в результате мощного взрыва на электроподстанции на юго-востоке Лондона. По информации Daily Mail, на месте происшествия начался сильный пожар, который «видно за несколько километров». Без электричества остались порядка 16 тысяч человек.

Ранее на Кубани загорелась электроподстанция из-за повторного падения обломков БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами