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На Урале водитель переехал женщину с ребенком на пешеходном переходе

В Челябинске водитель переехал женщину с ребенком на переходе

В Челябинске водитель не заметил двух пешеходов, пересекавших проезжую часть и переехал их. Видео аварии опубликовал Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в микрорайоне Парковый. На кадрах женщина и ребенок перебегают нерегулируемый пешеходный переход, когда водитель УАЗ «Патриот» на полном ходу сначала сносит их с ног, а затем проезжается по ним.

По информации канала, оба потерпевших выжили, с различными травмами их забрали в больницы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

До этого в Южно-Сахалинске заключили под стражу 22-летнего иностранца, сбившего мать с ребенком. Причиной ДТП предположительно стало несоблюдение водителем скоростного режима.

Ранее в Челябинске троллейбус сбил пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет.

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