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В Челябинске троллейбус сбил пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет

В Челябинске троллейбус сбил женщину, она не выжила

В Челябинске произошло ДТП с участием троллейбуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте. По предварительной информации, водитель транспортного средства сбила пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет. Спасти пострадавшую не удалось.

На кадрах с места заметно, что женщину накрыли черным мешком, территорию вокруг участка, где произошла авария, оградили. Известно, что за рулем троллейбуса находилась 51-летняя женщина.

На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Алтайском крае туристический автобус врезался в столб. Водитель транспортного средства, в котором в момент произошедшего находилось 18 человек, не справился с управлением.

В результате пострадали пять человек, их направили в больницу для осмотра. В аварии из-за столкновения с столбом передняя часть автобуса деформировалась.

Ранее в Орле загорелся троллейбус с пассажирами.

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