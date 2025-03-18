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Британские ученые рассказали, как можно похудеть во время приема душа

Daily Star: час в ванне с температурой воды 40 градусов сжигает около 140 калорий
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Pexels

Британские ученые рассказали, как можно похудеть во время приема душа, пишет Daily Star.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Университета Лафборо, час в горячей ванне с температурой воды 40 градусов Цельсия помогает сжечь около 140 калорий. Это эквивалентно 30-минутной прогулке, 20-минутному плаванию или 15-минутной пробежке. Если предпочитаете душ, то 15 минут под горячей водой могут избавить вас от более чем 300 калорий — столько же содержится в большом хот-доге или шоколадном батончике.

Исследование показало, что горячая вода заставляет организм работать интенсивнее, чтобы регулировать температуру, что приводит к расходу энергии. Холодный душ, в свою очередь, активирует бурый жир — тип жировой ткани, который сжигает калории для поддержания тепла тела.

«Большинство людей принимают душ, не задумываясь о его пользе. Однако правильная температура воды и продолжительность процедуры могут ускорить метаболизм, помогая сжечь калории, сравнимые с легкой тренировкой», — заявили эксперты.

Эксперты подсчитали, что 15-минутный душ при оптимальной температуре может сжечь от 100 до 353 калорий в зависимости от индивидуального метаболизма и времени воздействия воды.

Однако ученые напоминают, что такой метод не заменяет полноценной физической активности, необходимой для общего здоровья и тонуса организма.

Ранее жителей Нью-Йорка призвали реже принимать душ.

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