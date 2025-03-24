Сестре бойца СВО отказали в «гробовой» выплате из-за гражданства брата

В Орле сестре участника СВО отказали в выплате из-за его гражданства

В Орле сестре участника специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в «гробовой» выплате из-за его гражданства. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина, будучи иностранцем с видом на жительство в РФ, добровольно заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. В феврале 2024 года срок вида на жительство истек, а в марте стало известно, что он уже не вернется с фронта.

Сестре военнослужащего перечислили федеральную выплату, однако в региональной отказали. Это решение пояснили тем, что нет подтверждений тому, что мужчина проживал на территории Орловской области.

Дело дошло до суда, который встал на сторону сестры участника СВО и обязал чиновников перечислить положенные ей выплаты.

До этого 48-летний житель Казани, участник СВО, не мог получить положенные выплаты из-за долгов по кредитам. Приставы арестовали его банковские счета, из-за этого мужчина не имел доступа к деньгам, перечисленным за его участие в спецоперации.

После вмешательства прокурора права военного восстановили, ему вернули доступ к счетам. В ведомстве напомнили, что согласно закону, исполнительные производства в отношении участников СВО должны быть остановлены.

Ранее боец СВО получил 1,5 миллиона рублей после жалобы в прокуратуру.