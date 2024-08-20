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Боец СВО получил 1,5 миллиона рублей после жалобы в прокуратуру

Прокуратура помогла бойцу СВО получить более 1,5 млн рублей положенных выплат

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий из Екатеринбурга, участвующий в специальной военной операции, получил полагающиеся ему денежные выплаты на сумму более 1,5 млн руб. после вмешательства военной прокуратуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Участник спецоперации длительное время не получал денежное довольствие в полном объеме. Образовавшаяся перед ним задолженность превысила 1,5 млн руб.», — говорится в публикации.

Военнослужащий пожаловался в военную прокуратуру Объединенной группировки войск (сил). Там выяснили, что материальное обеспечение мужчина получал с нарушением. В адрес его командования внесли представление об устранении нарушений закона, в итоге долг перед российским военным полностью погасили.

До этого сообщалось, что в Челябинске служащему в ВС РФ по контракту Андрею Щербакову отказали в региональной выплате за участие в спецоперации из-за многолетнего контракта. Мужчина участвует в специальной военной операции с 2022 года и служит в Вооруженных силах РФ уже 20 лет. В сентябре 2022 года он перезаключил контракт сроком на 12 лет.

Ранее власти Тамбовской области увеличили разовую выплату участникам СВО в четыре раза.

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