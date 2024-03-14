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Мать мобилизованного россиянина осудили за попытку дать взятку военкому

Ura.ru: мать мобилизованного мужчины осудили за попытку дачи взятки военкому

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Shutterstock

В Магнитогорске мать мобилизованного мужчины осудили за попытку дачи взятки военкому. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, сыну россиянки сразу после демобилизации со срочной службы в войсках Росгвардии пришла повестка от военкомата о призыве в рамках частичной мобилизации. Россиянка через знакомую вышла на сотрудника военкомата, который за 70 тысяч рублей согласился сделать так, чтобы мужчину не мобилизовали.

Однако оказалось, что взявший деньги россиянки сотрудник не мог исполнить свое обещание, а лишь разносил повестки. Позже его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал женщину виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ранее челябинского военного осудили на семь лет за три самоволки.

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