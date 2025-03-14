Стало известно, имеют ли зумеры и миллениалы схожие ценности в работе

У зумеров (родились в период с 1997-го до конца 2000-х) и миллениалов (с 1981 по 1996 год) есть схожие ценности в работе. Это показали результаты опроса исследовательской компании Tiburon Research, которые есть в распоряжении «Москвы 24».

Так, 94% из числа опрошенных представителей этих поколений хотят устроиться на работу в устойчивую и стабильную компанию. Для 93% из них важно современное комфортное место работы, для 89% — имеет значение культура «открытого обсуждения проблем» с начальством и коллегами.

«80% представителей обоих поколений готовы брать на себя больше обязанностей, если это позволит им увеличить свой доход. Для большинства (64%) зарплата — главный стимул в работе», — говорится в исследовании.

Помимо этого, зумеры и миллениалы предпочитают общаться с коллегами в мессенджерах (57%) и при личных встречах (54%) и не боятся менять работу, если их что-то не устраивает. При этом аналитики уточнили, что представители поколения Z больше настроены на скорое увольнение и чаще меняют работу, чтобы расти в профессиональном плане.

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров до этого говорил, что представители поколения зумеров в плане работы являются более «энергосберегающими» и не хотят лишний раз напрягаться, в отличие от миллениалов. Однако в большей мере на то, сумеет ли человек построить успешную карьеру, влияет не дата его рождения, а среда, в которой он вырос, считает он.

Ранее сообщалось, что в России нашли способ заставить зумеров работать на заводах.