Психолог объяснила россиянам, как поладить с зумерами на работе

В трудовых коллективах часто возникают конфликтные ситуации между представителями старшего поколения X и зумерами (поколение Z). Молодежь требует к себе уважения, а старшие сотрудники привыкли к строгой иерархии, но найти подход к коллегам при желании всегда можно, рассказала бизнес-психолог, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун в пресс-центре НСН.

Зумеры чаще всего становятся жертвами буллинга в коллективах, но это портит атмосферу, поэтому важно сразу выстроить здоровые отношения, отметила специалист.

«Если правильно выстроить отношения, то можно открыть огромный ресурс для того, чтобы эти два поколения стали классным дополнением друг к другу», — подчеркнула Дажун. — «Если мы поколение X вводим как наставников более молодому поколению, они легко берут этот опыт и хорошо учатся».

Важно добиваться выстраивания правильной коммуникации между сотрудниками компании, заключила эксперт.

Напомним, HR-эксперт, основатель центра подготовки и переподготовки кадров Юлия Цыганкова отмечала, что жертвами буллинга, в том числе унижений со стороны начальства, чаще всего в российских компаниях становятся женщины, а также новички и высококвалифицированные сотрудники. Причем зачастую унижение начальника при строгой иерархической структуре может восприниматься как норма, подчеркнула она.

Ранее в Госдуме отказались считать буллингом запрет на фото учителей в бикини.