В Татарстане заявили, что участников СВО с судимостью не берут на работу

Омбудсмен Татарстана Сабурская: участников СВО с судимостью не берут на работу

Некоторые участники специальной военной операции (СВО) на Украине сталкиваются с проблемами при трудоустройстве на работу. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, передает издание «Реальное время».

Речь идет о бывших заключенных, которые отправились в зону СВО прямо из колоний. Они проходят службу в отряде «Шторм Z» и других подразделениях.

Несмотря на боевой опыт и положенные им по закону льготы, таких ветеранов неохотно берут на работу. Это связано с тем, что помилование после службы в Вооруженных силах России не является реабилитирующим фактором с точки зрения уголовного закона. Таким образом, информация о заключении остается в базах данных и указывается в справке о судимости ветеранов, отметила Сабурская.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с получением статуса ветерана боевых действий для участников СВО из числа заключенных («Шторм Z»).

Ранее мужчина, подорвавший троих человек в 2002 году, ушел на СВО и дезертировал.