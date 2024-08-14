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Убийца, подорвавший троих человек в 2002 году, ушел на СВО и дезертировал

Полиция ищет осужденного за убийство троих человек, который ушел на СВО и сбежал

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Anelo/Shutterstock

Военная полиция разыскивает мужчину, осужденного за совершенное в 2002 году убийство троих человек. Как сообщает mk.ru, преступник подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО, но дезертировал.

По данным издания, речь идет о 50-летнем Юрии Метелице, который был одним из исполнителей заказного убийства коммерсанта Михаила Вюнша. С владельцем компании «Оптифуд», занимавшейся экспортом мяса, расправился директор ЧОП «Витязь-Спорт», который намеревался отобрать у жертвы бизнес, а также его подчиненные, в числе которых оказался и Метелица.

Вместе с подельниками он, как было доказано, установил взрывное устройство на придорожный столбик у дороги в Балашихинском районе Подмосковья. Его активировали, когда Вюнш проезжал мимо. В итоге погиб сам бизнесмен, а также его водитель и охранник. Метелицу поймали только в 2017 году, а в 2018-ом приговорили к 15 годам колонии.

В мае прошлого года осужденный убыл в зону спецоперации, а недавно дочь мужчины обратилась в полицию и попросила найти отца. В ходе проверки выяснилось, что уже в ноябре Метелица сбежал с фронта. Где убийца находится в настоящее время, неизвестно.

Ранее участник СВО потребовал после снятия судимости вернуть ему люксовый автомобиль.

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