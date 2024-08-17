На Украине отменят прожиточный минимум

Власти Украины собираются заменить прожиточный минимум, заявила украинский министр соцполитики Оксана Жолнович, передает «Страна.ua». По ее словам, размер выплат в настоящее время слишком мал, вместо него появится иной механизм.

«Мы хотим уйти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т.д. Для нас очень важно это разъединить», — пояснила Жолнович.

Она добавила, что прожиточный минимум сменит специальная соцвыплата, которая будет определяться индивидуально. Жолнович подчеркнула, что ее смогут получить те, кто потерял работу или люди с крайне низкими доходами.

В 2024 году прожиточный минимум на Украине составляет 2920 гривен (примерно $71). Размер минимального оклада же находится на уровне 7100 гривен (около $172). При этом бюджет государства во многом зависит от западной поддержки. Как признавали в минфине Украины, задержки помощи приводят к дефициту и сложностями, в частности, с выплатами военнослужащим.

Ранее в Верховной раде заявили о дефиците бюджета на украинскую армию.