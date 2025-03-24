Губернатор Орловской области прокомментировал указ о выплатах беременным школьницам

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал в своем Telegram-канале указ о выплатах 100 тысяч рублей беременным школьницам. По его словам, инициативу приняли на основе рекомендаций Минтруда РФ, хотя сейчас в регионе нет таких старшеклассниц.

«Федеральный орган рекомендовал всем регионам принять такую норму и, насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят», — написал глава региона.

Накануне Клычков подписал указ, согласно которому школьницы Орловской области смогут получать выплаты до 100 тысяч рублей за постановку на учет по беременности и роды. Ранее выплаты в размере до 100 тыс. рублей предоставлялись только студенткам колледжей и вузов. Теперь программа охватит и школьниц, а ее действие продлится до 2027 года.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала инициативу, заявив в беседе с «Газетой.Ru», что для несовершеннолетних девушек роды и воспитание ребенка — непосильная нагрузка, поэтому не нужно поощрять их рожать еще в школе. Дети должны учиться, получать полноценное образование, подчеркнула она.

Ранее актер Оскар Кучера назвал безумной идею о выплатах по 100 тыс. рублей беременным школьницам.