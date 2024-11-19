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Опрос показал, сколько украинцев хотят мирных переговоров с Россией

Gallup: большинство украинцев хочет скорейшего начала переговоров

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Большинство украинцев (52%) хочет скорейшего окончания конфликта и начала переговоров. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Gallup.

Исследование показало, что число граждан Украины, желающих как можно скорее начать мирные переговоры, увеличилось на фоне показателей 2022 и 2023 годов. Тогда аналогичный ответ дали 22% и 27% опрошенных соответственно.

Число граждан, считающих необходимым продолжать боевые действия, снижается. В 2022 году их было 72%, в 2023 — 63%, в 2024 — 38%.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, так как украинские власти отрицают любую возможность мирных переговоров.

Представитель Кремля отметил, что спецоперация на Украине проходит в условиях войны, которая развязана западными странами против России.

Ранее политолог назвал возможные сроки начала переговоров между Россией и Украиной.

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