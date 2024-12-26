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Родителям объяснили, почему важно научить ребенка дарить подарки

Психолог Гринь: вручение подарков развивает речь у ребенка
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FamVeld/Shutterstock/FOTODOM

Процесс вручения подарка помогает ребенку обогатить речь и уменьшить стеснение. Об этом в интервью РИАМО сообщила педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Елена Гринь.

«Помогите ребенку заранее подобрать добрые, приятные слова, сформулировать пожелания, которые будут сопровождать вручение сувенира. <...> Ведь поздравление можно сравнить с небольшим публичным выступлением», — сказала Гринь.

Она подчеркнула, что умение дарить и принимать подарки важно формировать с самого раннего детства, поскольку такой подход помогает развивать эмпатию и внимательное отношение к людям.

Согласно результатам недавнего исследования, большинство российских детей на Новый год заказывают у Деда Мороза различные игрушки — об этом сообщили 44% родителей, принявших участие в соответствующем опросе. На втором месте оказались гаджеты и электроника — их просят 25% малышей.

В тройке самых желанных подарков оказались костюмы и наряды (14%), лишь немного им уступают наборы для художественного творчества (13%) и настолки (12%).

Ранее психолог призвала не дарить детям слишком много подарков на Новый год.

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