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Логопед назвала признаки, которые говорят о проблемах с речью у ребенка

Логопед Миронова: искажение звуков говорит о проблемах с речью у ребенка
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Shutterstock

Задержка речевого развития, когда ребенок не говорит фразами к 2,5–3 годам, молчит или говорит очень мало, является одним из поводов обратиться к логопеду. Об этом RuNews24.ru рассказала логопед-дефектолог Ольга Миронова.

Кроме того, о проблемах с речью сигнализирует отсутствие простых слов, например, «мама», «папа», «дай» к году и искажение простых звуков к 4–5 годам. Еще один тревожный признак — нарушение темпа и ритма речи. По словам эксперта, в этом случае важно своевременно скорректировать речь, чтобы избежать проблем с успеваемостью в школе.

«Ребенку с нарушениями речи сложнее читать, писать и понимать учебный материал. Это также может затруднить общение с другими детьми и взрослыми, что приводит к социальной нестабильности. Ребенок, испытывающий трудности с речью, может чувствовать себя неуверенно и стесняться говорить. И самое худшее, что неумение выражать свои мысли и чувства словами может привести к эмоциональным расстройствам», — предупредила Миронова.

Президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская в беседе с «Газетой.Ru» говорила, что до 30% детей нуждаются в помощи логопеда, но только каждый десятый ее получает. Специалист отметила, что при небольшом количестве нарушений можно помочь ребенку самостоятельно, но провести диагностику и определить степень сложности почти невозможно, если родитель — не лингвист.

Ранее логопед раскрыла, каковы шансы полностью избавиться от заикания.

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