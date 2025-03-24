«Меня подставили»: уволенный за рэп полицейский пожаловался на несправедливость

Бывший полицейский, лишившийся работы из-за рэпа про работу, заверил, что никогда не исполнял нецензурных песен. В беседе с 360.ru он заявил, что его подставили и он хотел восстановить справедливость в суде, но не смог.

«Я подал иск, но меня никто не хочет слушать и верить мне. Мне подсунули объяснения, я в них просто расписался, не выпускали из кабинета, пока не распишусь», — рассказал мужчина.

По его словам, в суд он принес экспертизу голоса, подтверждающую его правоту, однако слушать его отказались. По словам мужчины, он ничего не исполнял, а только слушал эти песни. Случившееся он объяснил тем, что его подставили, так как по «неопытности» его вынудили расписаться в якобы заранее составленной объяснительной.

Напомним, сегодня стало известно, что московского полицейского уволили со службы за публикацию рэпа собственного сочинения о работе в МВД. Уточняется, что он с 2017 года служил в одном из отделов полиции при метрополитене и вместе с этим выкладывал во «ВКонтакте» свои треки. Особое внимание у полицейских вызвала его композиция под названием «МВД — не мое», которая, как установил суд, «содержит ненормативную лексику, пренебрежение к законодательству, умаляет авторитет органов исполнительной власти».

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