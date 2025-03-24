Повар рассказал, какие блюда можно приготовить для друзей подростка

Родители могут приготовить горячие бутерброды для друзей их ребенка-подростка, которые пришли к нему в гости, вместо покупки чипсов и других снеков. Об этом RuNews24.ru рассказал управляющий шеф корпоративной столовой пищевого предприятия в Москве, профессиональный повар Андрей Алексеев.

Он отметил, что дети обычно хотят есть насыщенную углеводами и жирами еду, потому что растущий организм требует энергии. Начинкой для бутербродов могут быть помидоры, сыр, колбасно-мясная нарезка, сладкий перец, уточнил эксперт. Кроме того, по его словам, можно сделать фруктовую тарелку и запечь сосиски или колбаски, а также приготовить цветную капусту в сухарях. На десерт повар предложил смешать творожный крем с печеньем и фруктами.

«Конечно, этот список блюд для неожиданных посиделок подростков можно продолжать долго, кулинарной фантазии нет предела. Но эту подборку я считаю оптимальной по наполнению и несложной в приготовлении», — заключил Алексеев.

Marketing business partner, повар Кирилл Готовцев до этого говорил, что готовая смесь, которая продается в магазинах, поможет быстро сделать кекс дома и упростит процесс. По его словам, с помощью такой заготовки можно получить стабильный результат.

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