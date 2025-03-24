Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Повар рассказал, какие блюда можно приготовить для друзей подростка

Повар Алексеев: сосиски и фрукты подойдут для посиделок подростка с друзьями
close
MAD.vertise/Shutterstock/FOTODOM

Родители могут приготовить горячие бутерброды для друзей их ребенка-подростка, которые пришли к нему в гости, вместо покупки чипсов и других снеков. Об этом RuNews24.ru рассказал управляющий шеф корпоративной столовой пищевого предприятия в Москве, профессиональный повар Андрей Алексеев.

Он отметил, что дети обычно хотят есть насыщенную углеводами и жирами еду, потому что растущий организм требует энергии. Начинкой для бутербродов могут быть помидоры, сыр, колбасно-мясная нарезка, сладкий перец, уточнил эксперт. Кроме того, по его словам, можно сделать фруктовую тарелку и запечь сосиски или колбаски, а также приготовить цветную капусту в сухарях. На десерт повар предложил смешать творожный крем с печеньем и фруктами.

«Конечно, этот список блюд для неожиданных посиделок подростков можно продолжать долго, кулинарной фантазии нет предела. Но эту подборку я считаю оптимальной по наполнению и несложной в приготовлении», — заключил Алексеев.

Marketing business partner, повар Кирилл Готовцев до этого говорил, что готовая смесь, которая продается в магазинах, поможет быстро сделать кекс дома и упростит процесс. По его словам, с помощью такой заготовки можно получить стабильный результат.

Ранее пеф-повар рассказал, как разнообразить меню в пост.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами