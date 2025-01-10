Повар раскрыл секрет быстрого приготовления кекса

Готовая смесь, которая продается в магазинах, поможет быстро сделать кекс дома и упростит процесс. Об этом рассказал Marketing business partner, повар Кирилл Готовцев, передает Pravda.Ru.

По его словам, с помощью такой заготовки можно получить стабильный результат. Он уточнил, что таким способом приготовить блюдо смогут даже дети.

«Вам нужно всего лишь развести смесь с водой, залить в форму и поставить в духовку. В результате все члены семьи будут довольны, а процесс приготовления станет увлекательным занятием для детей», — отметил Готовцев.

В кекс также можно добавить цукаты, изюм, сухофрукты или орехи, предложил повар.

Бренд-шеф сервиса Level Kitchen Константин Павлов до этого поделился с «Газетой.Ru» секретами приготовления картофеля, который ничуть не уступает по вкусовым характеристикам картошке фри, но будет намного полезнее. По его словам, чтобы получить не меньшее удовольствие от жареной картошки, но без вреда для организма, стоит заменить его на картофель с корочкой, запеченный в духовке.

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