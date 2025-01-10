Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Повар раскрыл секрет быстрого приготовления кекса

Повар Готовцев: для создания домашнего кекса можно использовать готовую смесь
close
Shutterstock

Готовая смесь, которая продается в магазинах, поможет быстро сделать кекс дома и упростит процесс. Об этом рассказал Marketing business partner, повар Кирилл Готовцев, передает Pravda.Ru.

По его словам, с помощью такой заготовки можно получить стабильный результат. Он уточнил, что таким способом приготовить блюдо смогут даже дети.

«Вам нужно всего лишь развести смесь с водой, залить в форму и поставить в духовку. В результате все члены семьи будут довольны, а процесс приготовления станет увлекательным занятием для детей», — отметил Готовцев.

В кекс также можно добавить цукаты, изюм, сухофрукты или орехи, предложил повар.

Бренд-шеф сервиса Level Kitchen Константин Павлов до этого поделился с «Газетой.Ru» секретами приготовления картофеля, который ничуть не уступает по вкусовым характеристикам картошке фри, но будет намного полезнее. По его словам, чтобы получить не меньшее удовольствие от жареной картошки, но без вреда для организма, стоит заменить его на картофель с корочкой, запеченный в духовке.

Ранее сообщалось, что трехлетний повар удивил пользователей соцсетей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами