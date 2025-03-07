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Шеф-повар рассказал, как разнообразить меню в пост

Повар Разбоев: импровизация разнообразит меню в пост
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elenamazur/Shutterstock/FOTODOM

Импровизация поможет разнообразить меню тем, кто держит пост. Об этом Pravda.Ru рассказал бренд-шеф ресторанов «Ерш» Алексей Разбоев.

«И опять же, как нельзя лучше именно для поста подходит русская гастрономия. Вот эти ароматные пирожки с капустой и грибами, пышные оладьи из цукини, картофельные драники с зеленью, котлеты из чечевицы. Все эти позиции в обыденной жизни мы готовим редко и они создают необходимое в пост разнообразие, где-то даже экзотику», — отметил он.

По его словам, в пост также можно есть каши с добавлением фруктов, орехов, меда или варенья, а также крупы с чечевичными котлетами и тушеной капустой. Кроме того, можно адаптировать под пост классические блюда. Например, сделать салат «Цезарь» с вешенками или плов с соевым мясом.

Врач-диетолог Алена Капустина до этого говорила, что россиянам, которые соблюдают Великий пост, важно правильно составить свой рацион питания, чтобы не навредить здоровью. Врач напомнила, что с едой организму важно получать достаточное количество белков, витаминов и минералов. Кроме того, она посоветовала есть больше фруктов, овощей, круп, бобовых, грибов, а также орехи и семена. Кроме того, важно пить достаточное количество воды.

Ранее депутат напомнил, что Великий пост — это не диета, а комплексный подход к жизни.

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