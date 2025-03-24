Орловские школьницы получат по 100 тысяч рублей за беременность и роды

Школьницам из Орловской области будут платить до 100 тысяч за беременность

Школьницы Орловской области смогут получать выплаты до 100 тысяч рублей за постановку на учет по беременности и роды. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков, распространив действующую программу со студентов на учащихся школ.

«Внести изменения в указ о единовременной выплате женщинам, обучающимся на очной форме», — говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.

Ранее выплаты в размере до 100 тыс. рублей предоставлялись только студенткам колледжей и вузов. Теперь программа охватит и школьниц, а ее действие продлится до 2027 года.

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