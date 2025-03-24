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Орловские школьницы получат по 100 тысяч рублей за беременность и роды

Школьницам из Орловской области будут платить до 100 тысяч за беременность
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Shutterstock

Школьницы Орловской области смогут получать выплаты до 100 тысяч рублей за постановку на учет по беременности и роды. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков, распространив действующую программу со студентов на учащихся школ.

«Внести изменения в указ о единовременной выплате женщинам, обучающимся на очной форме», — говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.

Ранее выплаты в размере до 100 тыс. рублей предоставлялись только студенткам колледжей и вузов. Теперь программа охватит и школьниц, а ее действие продлится до 2027 года.

В феврале стало известно, что в Приморском крае семьи смогут получить миллион рублей на ипотеку при рождении второго ребенка.

Кроме того, Новгородский государственный университет ввел разовые выплаты для студенток при рождении ребенка.

Ранее стали известны наиболее эффективные методы подъема рождаемости в России.

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