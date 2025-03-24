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В Госдуме объяснили, как получить девять дней отдыха в майские праздники

Депутат Гаврилов: россияне могут получить девять дней отдыха в майские праздники
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mojo cp/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут оформить девятидневный отдых в мае 2025 года, взяв три дня отпуска с 28 по 30 апреля. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Такая схема позволит объединить выходные и праздничные дни без потери отпускного баланса.

«При оформлении отпуска с 28 по 30 апреля выходные 26–27 апреля и праздничные дни 1–4 мая объединятся в непрерывный отдых. Это законно и выгодно: апрельские рабочие дни увеличат сумму отпускных», — пояснил Гаврилов.

По его словам, работодатель не вправе отказать в отпуске, если даты согласованы в графике.

Депутат напомнил, что график отпусков утверждается за две недели до конца года (ст. 122 ТК РФ).

«Заявление нужно подать заранее, особенно в сферах с непрерывным производством, где действуют ограничения на количество отдыхающих сотрудников», — добавил он.

Майские праздники — долгожданное время, когда можно полноценно отдохнуть, не оформляя длинный отпуск. В 2025 году выходные дни распределены на два блока по четыре дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая​. Многие россияне предпочитают провести эти мини-каникулы не дома, и возникает вопрос: куда поехать, чтобы интересно провести время и уложиться в разумный бюджет? «Газета.Ru» собрала 10 лучших направлений для поездок на майские, которые подарят яркие эмоции без колоссальных затрат.

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