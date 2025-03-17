Майские праздники 2025: как мы отдыхаем и выгодно ли продлевать каникулы

Сколько выходных будет на майские праздники в 2025 году по производственному календарю

Майские праздники — одни из самых долгожданных. Именно к ним многие любят привязывать свой первый отпуск в году. На какие дни выпадают праздники этой весной, сколько дней длятся, стоит ли их объединять с отпуском и как провести выходные дни максимально полезно — в материале «Газеты.Ru».

Календарь майских праздников — 2025

В 2025 году россиян традиционно ждут длинные выходные в начале мая. Согласно производственному календарю, две недели подряд нам предстоит отдыхать по четыре дня.

1 мая в России отмечают Праздник Весны и Труда. В этом году он выпадает на четверг. Чтобы продлить праздники, нерабочий праздничный день с 4 января заблаговременно перенесли на пятницу, 2 мая. Благодаря этому у россиян будет сразу четыре выходных.

с 1 по 4 мая продлится первая часть майских каникул в 2025 году

Второй праздник — 9 Мая. В этом году в России отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Круглая дата выпадает на пятницу. Однако отдыхать россияне будут и в четверг, 8 мая — благодаря переносу выходного дня, приходившегося на 23 февраля.

С 8 по 11 мая продлится вторая часть майских каникул в 2025 году

Таким образом, всего в мае у россиян будет четыре дополнительных дня выходных.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Особенности работы в майские праздники

Отдых в майские праздники распространяется не на все категории граждан. Все зависит от условий трудового договора. Например, некоторые трудятся по сменному графику: в таком режиме работают представители экстренных служб, сотрудники магазинов и аптек, заводов и т. д.

Если же специалиста вызывают на работу в законный выходной, важно знать свои права. Оплату за работу в такие дни регулирует статья 153 ТК РФ.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:

сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;



работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;



работникам, которые трудятся на окладе — в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки за день или час работы сверх оклада.

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. По желанию работника, трудившегося в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.

Если сотрудник работает в официальные нерабочие праздничные дни, работодатель обязан оплатить его труд в двойном размере (ст. 153 ТК). В качестве альтернативы сотрудник может взять другой день отдыха, но уже без повышенной оплаты — это решается по соглашению сторон. Если работодатель не предоставляет компенсацию за работу в праздники, это нарушение, которое можно обжаловать в трудовой инспекции. Юрий Митин управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита»

Как продлить себе праздники и выгодно ли брать отпуск

Благодаря праздникам в мае 2025-го будет всего 18 рабочих и 13 выходных дней. Традиционно многие россияне стараются продлить себе отдых. В этом году расширить каникулы сразу до 11 дней можно, если взять отпуск на три дня — с 5 по 7 мая. Имеет ли смысл это делать, «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

«С точки зрения продолжительности отдыха это выгодно, ведь можно взять несколько дней и получить полноценные каникулы. Однако с финансовой стороны это не всегда оправдано. Дело в том, что отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка, а праздничные дни и так являются оплачиваемыми. Если сотрудник работает в праздники, он может получить двойную оплату, что выгоднее, чем обычные отпускные. Поэтому лучше считать заранее, что будет более выгодным именно в вашей ситуации», — пояснил Юрий Митин.

Также юрист напомнил, что по закону ежегодный отпуск можно делить на части, но одна из них должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК). Остальные дни можно взять по согласованию с работодателем.

Как отдохнуть на праздники полноценно

Несмотря на то, что работать на майские праздники может быть выгодно с финансовой точки зрения, такой трудоголизм не оправдывает себя психологически. Психотерапевт Людмила Круговых в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнула, что важно не только хорошо работать, но и качественно отдыхать. Она рекомендует начать планировать свои майские праздники с принятия решения выделить это время именно под отдых.

«У нас всегда бывает масса разных планов на праздники: доделать хвосты по работе, что-то почитать, изучить. И в конечном итоге вместо отдыха часто получается весомый список дел, которые нужно сделать. Наступают праздники, и чаще всего до этого списка руки не доходят», — пояснила она.

Результатом такого избыточного планирования может стать разочарование в себе. Внутри у человека постоянно свербит мысль: «Нужно сделать то и это!» Но, как правило, за дела никто в праздники не берется, зато постоянные напоминания себе самому об ответственности не дают нормально отдохнуть. Поэтому психолог советует в праздники посвятить время себе и отложить насущные заботы.

Очень важно для себя определить, что вам этот отдых обеспечит. Есть люди, которые действительно любят полежать с книжкой, почитать в тишине, чтобы никто их не отвлекал, и это будет для них отдыхом. Для кого-то отдых — куда-нибудь съездить. Для кого-то — это встречи с друзьями, совместные игры, пикники, прогулки. Важно выбирать то, что вы любите, что принесет вам удовольствие — именно такой отдых разгрузит вашу психику и подарит эффект перезагрузки. Людмила Круговых психолог

Психолог рекомендует на майские праздники:

Много гулять, наслаждаться природой и весной.



Смотреть на красивых людей вокруг себя на прогулках.



Слушать приятную музыку.

Отдельный совет Людмила Круговых дала трудоголикам, которые постоянно находятся в бизнес-процессах, чему-то учатся, слушают лекции и максимально насыщают свой мозг информацией.

«Если вы любите музыку, то пусть музыка звучит! Но если вы включаете в телефоне умные видео, лекции или интервью, учтите, что все это будет мешать отдыху. Это только так кажется, что смена деятельности — тоже отдых. Если вы весь день включены в офисе в работу, а выйдя на улицу, включаете что-то полезное в наушниках, головной мозг не разгружается, а психика не отдыхает», — поясняет психолог.

Эксперт посоветовала быть внимательными и щедрыми к себе. Отложите все дела и позвольте себе отдохнуть в праздничные дни. Будьте уверены, ваша психика скажет вам большое спасибо!