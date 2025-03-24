Врач назвал особенность туберкулеза, о которой многие не знают

Туберкулез до сих пор остается сложным заболеванием в плане диагностики и лечения. Более того, недуг может поражать любой орган. Не описан лишь туберкулез волоса. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко.

«В отношении туберкулеза легких специфические признаки — это длительный кашель, субфебрильная температура, недомогание, быстрая утомляемость. Но эти признаки можно к любому заболеванию отнести, поэтому здесь поможет, наверное, лишь рентгенологическая картина, компьютерная томография», — сказал специалист.

При этом, по его словам, здоровым людям делать компьютерную томографию нет необходимости. Обследование нужно, если имеются клинические проявления.

Врач общей практики, эксперт Лаборатории «Гемотест» Татьяна Боброва до этого говорила, что туберкулез часто начинается с кашля и небольшой температуры, поэтому на начальных стадиях его действительно можно спутать с обычным ОРВИ или бронхитом.

Однако, если температура выше 37,5°C держится дольше недели, присутствуют боль в груди при дыхании и смехе, общая слабость и потливость по ночам, — это тревожный сигнал, отметила она.

Ранее сообщалось, что российские ученые витаминизировали медь для лечения туберкулеза.